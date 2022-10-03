'Türk' adının geçtiği yazıt bulunmuştu... İşte yeni keşif!

M.S. 4-5'İNCİ YÜZYILA TARİHLENİYOR

Bu yıldan itibaren mozaikli alan üzerinde çalışma başlattıklarını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "13x12 metre ölçülerinde, yaklaşık 160 metrekarelik bir alan üzerinde, mozaikli alan tespit ettik. Bitkisel bezekli ve hayvan figürlü mozaikli alan üzerinde, ele geçen buluntular üzerinden dönemsel bir tahmin çalışması yapıyoruz. Genel olarak baktığımız zaman, M.S. 4-5'inci yüzyılı gösteren buluntularla karşılaşmaktayız. Figüratif örnekler de bunu destekliyor. Geç Roma ve erken Bizans diyebileceğimiz evre içerisinde, bu yapının tanımlamasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Söz konusu yapının tüm mimari unsurlarının çıkarılamadığını anlatan Doç. Dr. Işık, "Hamam mı, konut mimarisi mi veya başka bir kamu yapısı mı? Bu konuda net bir açıklama yapamıyoruz. Ama ilerleyen safhalar içerisinde, daha net bir yorum yapabilecek bir güce sahip oluruz. Geniş bir mozaikli alan; çok farklı figüratif örnekleri var. Kuş, panter, boğa gibi figürlerin, geometrik bezeklerin olduğu güzel bir mozaik ile karşılaştık. Sağlamlık açısından bakacak olursak, belirli yerlerinde tahribat olsa da bize bir kompozisyon sunuyor. Bu açıdan da memnunuz" diye konuştu.