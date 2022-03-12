Savaşın simgelerinden biri olmuştu: O kadın doğum yaptı

SON DAKİKA | Savaşın simgelerinden birisi haline gelmişti... O kadın doğum yaptı! - Güncel Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, geçtiğimiz günlerde Mariupol'de bir doğum hastanesi bombalandı. Saldırı sonrası 3 kişi hayatını kaybederken hamile ve hasta pek çok kişi bölgeden kaçmak durumunda kaldı. Onlardan biri de Mariana Vishegirskaya'ydı.

Mariana'nın alnı ve yanağı kanlar içinde, puantiyeli pijamalarıyla hastanelerin enkaz dolu merdivenlerinden aşağı inerkenki karesi savaşın acı yüzünün simgelerinden biri oldu.





Hastaneye saldırıya tepkilerin çığ gibi artmasının ardından Rusya savunmaya geçti. Rusya hastanedekilerin çoğunun militanlar olduğu ve sivillerin kalkan olarak kullanıldığını iddia etti.

Üstüne simge fotoğrafta yer alan hamile Mariana da sahtecilikle suçlandı ve aslında hamile olmadığı iddia edildi.

Ancak bombalamanın ardından şehrin dışında başka bir hastaneye kaldırılan Mariana, bir haftayı aşkın süredir gıda, su, elektrik olmayan bir kentte sezaryen ile doğum yaptı. Mariana, kocası Yuri ve Veronika adını verdikleri kızları AP'nin dünyaya servis ettiği karelerde böyle görüntülendi.

Mariana’nın üzerinde ise hastaneden kaçarken giydiği pijaması vardı. Ancak yeni doğan kızı Veronika ile biraz olsun mutluluğu ve umudu artmıştı.

Mariana’nın kızı Veronika da savaşın başladığı 17 günden bu yana zorlu şartlarda hayata 'merhaba' diyen savaş bebeklerinden biri oldu...