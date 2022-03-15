Savaş ne zaman bitecek?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovich, "Savaş mayıs ayından bitebilir" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 20. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestovich, Rusya'nın saldırmak için kaynakları tükendiğinde savaş mayıs ayında sonlanabilir" ifadelerini kullandı.
Kiev ve Moskova arasındaki görüşmelere değinen Arestovich, "Görüşmelerden şimdiye kadar çok az sonuç çıktı, birkaç insani koridor kararı dışında uzlaşıya varılamadı" dedi.
"MÜMKÜN OLAN EN SON TARİH"
Arestovich, "Bence en geç mayıs ayında, mayıs başında, bir barış anlaşması göreceğiz, belki çok daha erken olacak. Ben mümkün olan en son tarihten bahsediyorum" dedi.
"Şimdi bir yol ayrımındayız: birliklerle bir veya iki hafta içinde çok hızlı bir şekilde barış anlaşması yapılabilir, geri çekilme olabilir. Nisan ortasında ya da sonuna kadar bir anlaşma da sağlanabilir" ifadelerini kullandı.
"TAMAMEN ÇILGIN BİR SENARYO"
Rusya'nın bir aylık eğitimden sonra bölgeye yeni asker gönderme planı da "tamamen çılgın bir senaryo" sözleriyle yorumladı.
Arestovich'e göre, barış sağlansa bile bir yıl boyunca küçük çatışmaların olması mümkün.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusuna askeri operasyon başlattığını duyurdu. Operasyon dünyada, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yanan Avrupa'ya yapılan en büyük saldırı" olarak nitelendirildi.
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