Şatoda suikast planı ve atış talimi

Yerel belediye başkanı ve yakınlardaki birçok bölge sakini arasında popüler olan Reuss Prensi XIII. Heinrich, hafta sonlarını Waidmannsheil'deki kasabasında geçirerek doğu Almanya kırsalının bu uykulu köşesine aristokrat bir hava kattı. Ama Reuss Prensi XIII. Heinrich'in burada önemli planlarının şemasını oluşturduğu ortaya çıktı.

VİLLADA SUİKAST PLANLARI

The New York Times'ın haberine göre savcılar ve istihbarat yetkilileri, Heinrich XIII'ün binalarını, bir grup aşırı sağcı ile birlikte Alman hükümetini devirmenin ve Başbakan Scholz'a suikast planlarının konuşulduğu toplantılara ev sahipliği yapıldığını söylüyor. Grubun bodrumda silah ve patlayıcı depoladığı, kulübenin altındaki eğimli ormanda bazen atış talimi yaptıkları belirlendi.

Geçen hafta Thüringen eyaletinde, Berlin'in güneyinde üç saatlik sürüş mesafesinde bulunan Waidmannsheil, savaş sonrası Almanya'nın en büyük terörle mücadele operasyonlarından birinde güvenlik güçleri tarafından basılan 150 hedeften biriydi.

Cuma gününe kadar, 11 Alman eyaletinde hücrenin 23 üyesi gözaltına alındı ve 31 kişi de soruşturuldu. Polis, silah ve askeri teçhizatın yanı sıra düşman olarak kabul edilen 18 politikacı ve gazetecinin adının yer aldığı bir ölüm listesi buldu.