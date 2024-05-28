Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş SATIŞTA! BİM 28 Mayıs Salı aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bugün ve bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 28 Mayıs Salı aktüel kataloğu satışta! BİM'de bugün neler var?

        BİM'de bugün birçok ürün satışa çıkıyor. Ayrıca bu Cuma günü için de kataloğunu yayınlayan zincir markete bu hafta beyaz eşya, küçük ev aletleri, oyuncak, mutfak eşyaları gibi birçok ürün geliyor. İşte, BİM aktüel 28-31 Mayıs kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM 28 ve 31 Mayıs aktüel katalogları... BİM'de bugün birçok aktüel ürün indirimli olarak satışa çıktı. Aynı şekilde bu Cuma günü raflarda yerini alacak katalog ürünleri de yayınlandı. 28-31 Mayıs haftasında BİM'de; cam mutfak eşyaları, ev tekstili, beyaz eşya, küçük ev aletleri, e-bike gibi birçok geliyor. İşte, BİM 28-31 Mayıs aktüel kataloğu...

        • 2

          BİM'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA?

          Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 20'li 22,50 TL

          Simbat Kavrulmuş Kaju 300 g 105 TL

          Simbat Kavrulmuş Badem 300 g 109 TL

          Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu + Matara Set 94,50 TL

        • 3

          Ariel Sıvı Deterjan 229 TL

          Deep Fresh Yüzey Temizleyici Mendil 99 TL

          Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 78,50 TL

          Sleepy Extra Mega Hijyenik Ped Normal 78,50 TL

          Repute/Chronic Men Parfüm Kadın/Erkek 100 ml 89,50 TL

          Head&Shoulders Şampuan Derma X Pro 119,50 TL

        • 4

          28 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

          İçim yüzde 3 Yağlı Yoğurt 3 kg 104,50 TL

          Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 49,50 TL

          Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL

          Barilla Makarna Çeşitleri 26 TL

          Superfresh Patates 1000 g 79,50 TL

        • 5

          Keysmart nofrost buzdolabı 9.999 TL

          Keysmart 4 programlı bulaşık makibesi 9.999 TL

          Keysmart 8 kilo çamaşır makinesi 8.999 TL

          Beyaz eşyalar, 22 Mayıs itibarıyla şubelerde satışa çıktı.

        • 6

          31 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL

          Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL

          Kapitoneli Yastık 145 TL

          Brode Perde 359 TL

          Kapitoneli Yastık Alezi 215/159 TL

          Fon Perde 139 TL

          Naturalove Sepet Saplı Büyük Boy Sepet 159 TL

          Naturalove Sepet Saplı Orta Boy Sepet 139 TL

          Saten Şortlu Takım 155 TL

        • 7

          Offroad Dev Oyuncak Araba 399 TL

          Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL

          Eğlenceli Bilmeceler 89 TL

          Minik Tavşanlar ve Evleri 149 TL

          Oyuncak Dinazor Oyun Seti 109 TL

          Takı Yapma Boncuk Seti 99 TL

        • 8

          Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL

          Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL

          2’li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc 99 TL

          4’lü Elysia Kase 235 cc 175 TL

          Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm 189 TL

          4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL

        • 9

          Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

          Range Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

          Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

          Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

          Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

          Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

          Casilda Home Kelebek Kurutmalık 379 TL

        • 10

          BİM'DE BU CUMA NELER VAR?

          Hisar Karnıyarık Tencere 649 TL

          Derin Çelik Tencere 599 TL

          Çelik Servis Ürünleri 99 TL

          Çelik Çaydanlık 749 TL

          Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 2.499 TL

          30 Parça Çatal-Bıçak-Kaşık Takımı 1.399 TL

          Tava 249 TL

          Wok Tava 239 TL

        • 11

          Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo E-Bike 39.999 TL

          Ape Ryder Buffalo E-Bike 29.999 TL

          RKS BN5 Pro E-Bike 19.999 TL

        • 12

          Polosmart Wag Maşası 499 TL

          Polosmart Makyaj Fırça Seti 159 TL

          Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

          Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

          Tıraş Makinesi 299 TL

          Nostaljik FM Radyo 599 TL

          Kablosuz Speaker 239 TL

          Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL

        A101'de bu hafta elektrikli moped var!
        A101'de bu hafta elektrikli moped var!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Habertürk Anasayfa