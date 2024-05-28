BİM 28 Mayıs Salı aktüel kataloğu satışta! BİM'de bugün neler var?
BİM'de bugün birçok ürün satışa çıkıyor. Ayrıca bu Cuma günü için de kataloğunu yayınlayan zincir markete bu hafta beyaz eşya, küçük ev aletleri, oyuncak, mutfak eşyaları gibi birçok ürün geliyor. İşte, BİM aktüel 28-31 Mayıs kataloğu...
- 1
BİM 28 ve 31 Mayıs aktüel katalogları... BİM'de bugün birçok aktüel ürün indirimli olarak satışa çıktı. Aynı şekilde bu Cuma günü raflarda yerini alacak katalog ürünleri de yayınlandı. 28-31 Mayıs haftasında BİM'de; cam mutfak eşyaları, ev tekstili, beyaz eşya, küçük ev aletleri, e-bike gibi birçok geliyor. İşte, BİM 28-31 Mayıs aktüel kataloğu...
- 2
BİM'DE BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA?
Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 20'li 22,50 TL
Simbat Kavrulmuş Kaju 300 g 105 TL
Simbat Kavrulmuş Badem 300 g 109 TL
Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu + Matara Set 94,50 TL
- 3
Ariel Sıvı Deterjan 229 TL
Deep Fresh Yüzey Temizleyici Mendil 99 TL
Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 78,50 TL
Sleepy Extra Mega Hijyenik Ped Normal 78,50 TL
Repute/Chronic Men Parfüm Kadın/Erkek 100 ml 89,50 TL
Head&Shoulders Şampuan Derma X Pro 119,50 TL
-
- 4
28 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU
İçim yüzde 3 Yağlı Yoğurt 3 kg 104,50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L 49,50 TL
Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL
Barilla Makarna Çeşitleri 26 TL
Superfresh Patates 1000 g 79,50 TL
- 5
Keysmart nofrost buzdolabı 9.999 TL
Keysmart 4 programlı bulaşık makibesi 9.999 TL
Keysmart 8 kilo çamaşır makinesi 8.999 TL
Beyaz eşyalar, 22 Mayıs itibarıyla şubelerde satışa çıktı.
- 6
31 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU
Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL
Kapitoneli Yastık 145 TL
Brode Perde 359 TL
Kapitoneli Yastık Alezi 215/159 TL
Fon Perde 139 TL
Naturalove Sepet Saplı Büyük Boy Sepet 159 TL
Naturalove Sepet Saplı Orta Boy Sepet 139 TL
Saten Şortlu Takım 155 TL
-
- 7
Offroad Dev Oyuncak Araba 399 TL
Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL
Eğlenceli Bilmeceler 89 TL
Minik Tavşanlar ve Evleri 149 TL
Oyuncak Dinazor Oyun Seti 109 TL
Takı Yapma Boncuk Seti 99 TL
- 8
Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL
Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL
2’li Elysia Ayaklı Dondurmalık 250 cc 99 TL
4’lü Elysia Kase 235 cc 175 TL
Dekoratif Ahşap Tepsi 24x39 cm 189 TL
4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL
- 9
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
Range Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL
Fakir Tost Makinesi 1.599 TL
Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL
Kumtel Mini Fırın 1.199 TL
Casilda Home Kelebek Kurutmalık 379 TL
-
- 10
BİM'DE BU CUMA NELER VAR?
Hisar Karnıyarık Tencere 649 TL
Derin Çelik Tencere 599 TL
Çelik Servis Ürünleri 99 TL
Çelik Çaydanlık 749 TL
Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 2.499 TL
30 Parça Çatal-Bıçak-Kaşık Takımı 1.399 TL
Tava 249 TL
Wok Tava 239 TL
- 11
Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo E-Bike 39.999 TL
Ape Ryder Buffalo E-Bike 29.999 TL
RKS BN5 Pro E-Bike 19.999 TL
- 12
Polosmart Wag Maşası 499 TL
Polosmart Makyaj Fırça Seti 159 TL
Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL
Göz Altı Masaj Aleti 119 TL
Tıraş Makinesi 299 TL
Nostaljik FM Radyo 599 TL
Kablosuz Speaker 239 TL
Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL
-