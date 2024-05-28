BİM 28 ve 31 Mayıs aktüel katalogları... BİM'de bugün birçok aktüel ürün indirimli olarak satışa çıktı. Aynı şekilde bu Cuma günü raflarda yerini alacak katalog ürünleri de yayınlandı. 28-31 Mayıs haftasında BİM'de; cam mutfak eşyaları, ev tekstili, beyaz eşya, küçük ev aletleri, e-bike gibi birçok geliyor. İşte, BİM 28-31 Mayıs aktüel kataloğu...