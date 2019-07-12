12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mobil iletişim teknolojileri pazarında günden güne eriyen ABD’li Intel, bu alanda sahip olduğu 8 bin 500 patenti satış çıkardı. Intel’in elinden çıkaracağını duyurduğu bu patentler arasında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un mucidi olduğu patentlerin de bulunduğu belirlendi.
Intel, Apple ve Qualcomm’nu yıllardır devam karşılıklı davalarından vazgeçerek, 5G başta olmak üzere mobil iletişim teknolojilerinden birlikte yola devam edeceklerini duyurmasının hemen ardından, mobil alandaki çalışmalarını sonlandırma kararı vermişti.
Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, Nesnelerin İnterneti ve diğer veri merkezli cihazlar için 4G ve 5G destekli modem çalışmalarını sonlandırdığını duyuran Intel, mobil alanda sahip olduğu 8 bin 500 patenti de satışa çıkardı.
BT Dünyası’ndan teknoloji yazarı Kemalettin Bulamacı’nın gündeme taşıdığı gelişmeye göre Intel’in satacağı bu patentler arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un mucidi olduğu patentler de yer alıyor.
Intel’in satacağını duyurduğu patent portföyü içerisinde 6000’i 3G, 4G ve 5G mobil haberleşme teknolojileri standartları, 1700’ü de kablosuz ağ kurulumu teknolojileriyle ilgili patentler bulunuyor. Bu patentlerin büyük bir kısmının açık artırma ile, diğer kısmının ise Apple gibi ilgilenen bazı firmalara doğrudan satılması planlanıyor.
25 PATENTİ DE İNCELENİYOR
ABD’li şirketin satacağı patentler arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanlığı’na atanmadan önceki dönemde Intel’de uzun yıllar çalışan Dr. Ali Taha Koç’a ait olan patentler de yer alıyor.
Koç’un mucidi olduğu ve Intel tarafından ABD patent ofisine başvurusu yapılan 45 patent bulunuyor. Şu ana kadar işlemi sonuçlananlar dikkate alındığında bu başvurulardan 20’si ise Intel adına patentlenmiş durumda. Geri kalan 25 patentin inceleme süreci ise devam ediyor.
INTEL'İN ABD'DEKİ MERKEZİNDE ÇALIŞMIŞTI
Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Attila Koç’un oğlu olan Ali Taha Koç, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünden mezun olmasının ardından ABD’nin Dallas şehrindeki Teksas Üniversitesinde kablosuz iletişim ağları üzerine master ve doktora derecesini aldı.
Ardından Intel’in ABD’deki kablosuz ağlar araştırma laboratuvarlarında Kıdemli Araştırma Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Koç, WIMAX, LTE ve 5G üzerinde araştırmalar yaptı. Türkiye’ye dönmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı görevinde de bulunan Dr. Ali Taha Koç, 12 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na atanmıştı.
Ali Taha Koç'un mucidi olduğu sözkonusu ve ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından tescil edilen patentler şunlar:
|Patent Numarası
|Patent Başlığı
|1
|10,075,953
|Techniques and configurations associated with operation of an evolved node B at multiple coverage enhancement levels
|2
|9,998,971
|Extended discontinuous reception (DRX) cycle length in wireless communication networks
|3
|9,992,744
|Mechanisms to optimize and align discontinuous reception configuration of device to-device capable user equipment
|4
|9,974,099
|Radio link monitoring
|5
|9,949,243
|User equipment and method for application agnostic discontinuous reception (DRX) triggering
|6
|9,763,235
|Paging repetition for increased robustness for extended paging cycles
|7
|9,713,164
|User equipment initiated discontinuous operation in a wireless communications network
|8
|9,538,547
|User equipment initiated discontinuous operation in a wireless communications network
|9
|9,444,569
|Method to identify and differentiate background traffic
|10
|9,439,084
|Techniques and configurations associated with operation of an evolved node B at multiple coverage enhancement levels
|11
|9,420,511
|Signaling QoS requirements and UE power preference in LTE-A networks
|12
|9,294,714
|User equipment and methods for adapting system parameters based on extended paging cycles
|13
|9,225,759
|User equipment and method for discontinuous reception (DRX) mode in wireless communication networks
|14
|9,215,701
|Random access channel enhancements for LTE devices
|15
|8,346,290
|Uplink power control for wireless systems
|16
|8,238,323
|OFDMA cellular network and method for mitigating interference
|17
|8,175,040
|Random access request extension for an additional resource request
|18
|8,149,746
|Battery level based configuration of a mobile station by a base station
|19
|7,853,853
|Device, system, and method of multi-level feedback
|20
|7,760,676
|Adaptive DRX cycle length based on available battery power
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