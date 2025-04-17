Satılık evde gizli zam oyunu!

Uzmanlar, son haftalarda konut piyasasında dikkat çeken yeni bir uygulamanın ortaya çıktığı uyarısında bulunuyor. Bu uyarıya göre; Satılık mülklerde fiyatları yükseltmek isteyen bazı ev sahipleri, para cezalarına takılmadan fiyat artırmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Bu yönteme göre, mülk sahibi önce konutunu belirli bir fiyatla bir emlakçıya veriyor, ardından ilanı sildirip başka bir emlakçı üzerinden daha yüksek fiyatla yeniden piyasaya sunuyor. Böylece sistemde “fiyat güncellemesi” yerine “yeni ilan” gibi görünerek cezadan kaçılıyor.

“Son iki haftadır bu taktik sıkça uygulanıyor”

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İSTOÇ yönetim kurulu üyesi Şenay Araç, bu yöntemin özellikle büyük şehirlerde hızla yayıldığını belirterek şunları söyledi:

* Son iki haftadır piyasada aynı mülkün farklı emlakçılarla, farklı fiyatlarla tekrar tekrar yayına girdiğini gözlemliyoruz. Bu durum alıcıları yanıltmakta ve piyasa fiyat algısını bozmaktadır. Mülk sahipleri bu yöntemi bilinçli şekilde kullanarak fiyat artışlarını gizlemeye çalışıyor.

* Bu tür uygulamalar sektöre olan güveni zedeliyor ve piyasada yapay bir fiyat artışına neden oluyor * Alıcı, geçen hafta 3 milyon TL olarak gördüğü daireyi bir hafta sonra başka bir emlakçının ilanında 3 milyon 400 bin TL olarak gördüğünde kafa karışıklığı yaşıyor. Bu durum hem yatırımcıyı hem de gerçek alıcıyı piyasadan uzaklaştırıyor. * İlan platformlarının bu tür tekrar ilanlara karşı daha sıkı filtreleme yapması, yetkililerin ise cezai düzenlemeleri sıkılaştırması gerekiyor. * Alıcılar artık daha dikkatli araştırma yapmalı, aynı mülkün önceki ilan geçmişini kontrol etmeli. Emlak ofisleri ise bu tür etik dışı uygulamalara alet olmamalı. Aksi takdirde güven ortamı tamamen sarsılır.