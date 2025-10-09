Habertürk
Habertürk
        Satıcılar bilgisayar kasalarında sakladı: 10 binden fazla hap, 15 tutuklama

        Satıcılar bilgisayar kasalarında sakladı: 10 binden fazla hap, 15 tutuklama

        Narkotik timleri sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. 10 binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı. Zehir satıcılarının uyuşturucuları ev ve iş yerlerinde bilgisayar kasalarına dahi sakladıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 17:56 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:56
        Bilgisayar kasası zula çıktı
        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Şafak vakti 19 ayrı adrese baskın yapıldı. Alınan istihbari bilgiye göre zehir tacirleri, uyuşturucu hapları sokakta satacaktı.

        Polislerin teknik ve fiziki takibi sonrası düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde, bilgisayar kasalarına dahi uyuşturucu sakladığı belirlendi.

        Narkotik köpeklerinin de görev aldığı operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #haberler
        #Son dakika haberler
