Sason'daki Zoveser Dağı doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor
Batman'ın Sason ilçesindeki 2700 rakımlı Zoveser Dağı, ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor
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Sason ve Muş sınırları arasında bulunan Zoveser Dağı yaz aylarında serin havası, şelalesi ve rengarenk çiçekleriyle ilgi görüyor.
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Ziyaretçilerden Sabahattin Atalay, her yıl dağa tırmanış yaparak burada yetişen şifalı bitkileri topladığını söyledi.
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Tercan Baran da bölgedeki doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.
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Özellikle yaz aylarında dağı serin havası ve soğuk suyuyla bulunmaz bir nimet olarak gördüklerini dile getiren Baran, herkese bu doğal güzellikleri görmelerini tavsiye etti.
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