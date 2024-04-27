'Şaşırt Beni' AKM'ye geliyor

'Şaşırt Beni' AKM'ye geliyor

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Yönetmen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği 'Şaşırt Beni' oyunu, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Kapalı gişe oynanan oyun seyircilerden büyük alkış aldı.

Türkiye'de en çok sahnelenen tiyatro oyunları arasında gösterilen 2 perdelik Şaşırt Beni'nin kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer alıyor.

KerkiSolfej ve MMT ortaklığında ve Kral Pop Radyo sponsorluğunda seyirciyle buluşan oyun 2 Mayıs ve 22 Mayıs’ta İstanbul AKM Türk Telekom Tiyatro Salonu’nda sanatseverler buluşacak.