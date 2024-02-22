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        Haberler Gündem Güncel Saruhanlı son dakika: Saruhanlı'da CHP adayı Saadet listesinden aday - CHP haberleri

        Saruhanlı'da CHP adayı Saadet listesinden aday

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, 8 dakika geç teslim edildiği için İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Seçime girememe tehlikesi yaşayan CHP farklı bir formül buldu. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:45
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        CHP'li belediye başkanı Saadet listesinden aday
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

        8 DAKİKALIK GECİKMEYLE BAŞVURU

        DHA'da yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu.

        BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

        Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu.

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        İLÇE SEÇİM KURULU KESİN KARARI VERDİ

        CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, dün saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi.

        İL BAŞKANLARI FARKLI BİR FORMÜL BULDU

        Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı.

        SAADET PARTİSİ ADAYI İSTİFA ETTİ

        İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.

        "SAADET PARTİSİ LOGOSUYLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

        Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkanı İlksen Özalper, "Zeki Bilgin başkanımız, bundan önceki süreçte ittifak ortağımız, şimdi de birlikte Türkiye İttifakı'nı kuracağımız Saadet Partisi'nden, başvurusunu yaptı. Seçime Saadet Partisi logosuyla gireceğiz" diye konuştu.

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