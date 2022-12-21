1 Mayıs Marşı'nı yazan ve besteleyen Sarper Özsan'dan acı haber geldi. Özsan, yaşamını yitirdi. Sarper Özsan'ın 78 yaşında Ankara'da hayata veda ettiği öğrenildi.
Acı haber Ankara Sanat Tiyatrosu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yayınlanılan gönderide, "1974 yılında 'Ana' adlı oyunumuza yapmış olduğu oyun müziği ve akabinde tiyatromuz tarafından Türkiye işçi sınıfına armağan edilen 1 Mayıs marşının bestecisi olan değerli Sarper Özsan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
MARŞIN HİKÂYESİNİ ANLATMIŞTI
Öte yandan Sarper Özsan, 2016 yılında Habertürk'e verdiği röportajda 1 Mayıs Marşı'nın hikâyesini anlatmıştı. İşte o röportaj...
- Marşın bestelenme hikâyesini anlatır mısınız?
1974 yılıydı. Ankara Sanat Tiyatrosu, Bertolt Brecht’in, Maksim Gorki’nin romanından yararlanarak yazdığı 'Ana' oyununu oynayacaktı. Müziklerini benim yapmamı istediler. Brecht’in bütün oyunlarında şarkı sözleri vardır. Oyunun 1 Mayıs 1905 sahnesi için Brecht, 'İşçiler marş söyleyerek sahneye girer...' notunu düşmüş ancak hangi marş olduğu belirtilmemiş. Kendisi de bu sahne için bir şarkı sözü yazmamış. Önce bu sahneye uygun bir marş aradım ama bulamadım. İş başa düştü ve marşın sözlerini yazmak zorunda kaldım. 1 Mayıs Marşı böyle ortaya çıktı.
"BESTECİ BESTEYİ DOKUNMAK İÇİN YAPAR"
- Önce söz mü müzik mi geldi?
İkisini de birlikte yazdım diyebilirim. Bazen sözü müziğe, bazen de müziği söze göre düzelttim. Ayrıca 1 Mayıs’ı konu alan bir marşın coşkulu olması gerekiyordu. Kaldı ki, ben çocukluğumdan beri hep coşkulu, heyecanlı bir kişi oldum. Bu benim müziklerime de yansıyor. Burada en güzel şey o heyecanı halkın da yakalayabilmesi. Zaten bir besteci niye yapar besteyi? Duygusu karşıya tam ulaşsın diye... Dokunmak için yapar. Bu konuda başarılı olmak beni tabii ki çok mutlu ediyor.
- Besteyi sizin yaptığınızı insanlar biliyor mu?
Bilenler var tabii ama ben çok fazla ortalarda görünmek, böbürlenirmiş gibi olmak istemediğimden dolayı bilmeyen çok... Bu durum benim için çok önemli bir sorun değil. Bilenlerin bilmesi bana yetiyor.
"KISA SÜREDE HALKA MÂL OLDU"
- Marşınızın bu kadar beğenilip, dilden dile dolaşmasını bekliyor muydunuz?
Ben bu marşı bir tiyatro oyunu için yaptım. Müziği yaparken bu derece yaygınlaşacağı aklımın ucundan geçmiyordu. Ancak çok kısa sürede halka mâl oldu diyebilirim. Bu durum benden kaynaklanmadı, kendiliğinden oldu.
"CEM KARACA'NIN COŞKUSU BANA YAKIN GELİYOR"
- Marşı birçok kişi ve grup seslendirdi. Siz en çok kimin yorumunu beğendiniz?
Tüm sanatçı arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Marşın bilinirliğinde hepsinin emeği var. Kendilerine çok teşekkür ederim. Cem Karaca’nın okumasındaki coşku ve heyecan bana daha yakın geliyor. Kaldı ki o plak yapılırken ben de stüdyodaydım. Marşın nakaratlarını Cem’le okumuştuk.
"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"
- Marşın hep bir ağızdan söylenmesi nasıl bir duygu?
Hep birlikte bir şey yapmak, yaşamın en güzel yanlarından biri... Hele koskoca bir miting içinde binlerce kişiyle birlikte yürürken, coşku içinde, sesinizin var gücüyle söylediğiniz bir marşın, insanı ne kadar mutlu ettiğini bu ortamı yaşayanlar bilir. Orada insan, yere daha kuvvetli bastığını, yalnız olmadığını, büyük bir coşku içinde olduğunu duyumsuyor ve mutlu oluyor ve bu büyük gücün bir parçası da sensin... Bunları söylerken bile tüylerim diken diken oluyor.
"İYİMSERLİĞİMİZİ YİTİRMEMELİYİZ"
- 1 Mayıs mesajınız nedir?
Kendimizi sağlam tutmak ve geleceğe inanmak birinci vazifemiz olmalı. Her gecenin bir sabahı vardır. İyimserliğimizi yitirmemeliyiz.
Fotoğraflar: AHT