42 yaşındaki Sarp Levendoğlu, bir süredir yaşamını Datça'da sürdürüyor.

Geçmişte de basketbol oynayan Sarp Levendoğlu, teklif üzerine Datça Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımında yer aldı.

Maça çıkan Sarp Levendoğlu, karşılaşma sonrasında; "Tesadüfen Datçaspor'un antrenörü Erman ağabey, 'Tekrar oynar mısın?' dedi. Spora dönmüş değilim, bu sezon oynadık. Bakalım seneye ne olur? Daha önce basketbol oynadım. Datça'da yaşıyorum. Bu sene de böyle oldu, biz yenildik, arkadaşlar kazandı. Maksat spor yapmak... Sonuçta güzel bir maç oldu. Karşı tarafı tebrik ediyoruz, gelenlere de teşekkür ediyoruz" dedi.