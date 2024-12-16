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        Haberler Magazin Sarp Levendoğlu, basketbola döndü

        Sarp Levendoğlu, basketbol maçına çıktı

        Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça Gençlik ve Spor Kulübü'nün basketbol takımında yer almaya başladı. Setlerden, parkelere geçen Levendoğlu; "Daha önce basketbol oynadım. Maksat spor yapmak. Güzel bir maç oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 09:26 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:30
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        Basketbol maçına çıktı
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        42 yaşındaki Sarp Levendoğlu, bir süredir yaşamını Datça'da sürdürüyor.

        Geçmişte de basketbol oynayan Sarp Levendoğlu, teklif üzerine Datça Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımında yer aldı.

        Maça çıkan Sarp Levendoğlu, karşılaşma sonrasında; "Tesadüfen Datçaspor'un antrenörü Erman ağabey, 'Tekrar oynar mısın?' dedi. Spora dönmüş değilim, bu sezon oynadık. Bakalım seneye ne olur? Daha önce basketbol oynadım. Datça'da yaşıyorum. Bu sene de böyle oldu, biz yenildik, arkadaşlar kazandı. Maksat spor yapmak... Sonuçta güzel bir maç oldu. Karşı tarafı tebrik ediyoruz, gelenlere de teşekkür ediyoruz" dedi.

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        #sarp levendoğlu
        #datça

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