Sarp Apak - Bengisu Uzunöz çifti kendilerini kaşarlı pideyle ödüllendirdi

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Bir komedi mekânının açılışından geldiklerini belirten çift, kendilerinin de sahnede olduklarını stand - up, müzik ve tiyatro gibi birçok şeyin içinde olduğu bir sahne olduğunu ve yeni bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti.

Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz, kendilerini ödüllendirmek için de birer kaşarlı pide yediklerini ve çorba içtiklerini söyledi. Sinemanın hareketlenmesinden memnun olduğunu söyleyen Apak, kendisinin de oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni filmin vizyona gireceğini ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.