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        Haberler Magazin Sarp Apak - Bengisu Uzunöz çifti kendilerini kaşarlı pideyle ödüllendirdi - Magazin haberleri

        Sarp Apak - Bengisu Uzunöz çifti kendilerini kaşarlı pideyle ödüllendirdi

        Sarp Apak, eşi Bengisu Uzunöz ile Etiler'de görüntülendi. Kendilerinin de sahnede olduğu bir komedi mekânının açılışından geldiklerini söyleyen çift, çıkışta ödül olarak çorba içip, kaşarlı pide yediklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:56
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        Kendilerini pideyle ödüllendirdiler
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sarp Apak ve eşi Bengisu Uzunöz, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Bir komedi mekânının açılışından geldiklerini belirten çift, kendilerinin de sahnede olduklarını stand - up, müzik ve tiyatro gibi birçok şeyin içinde olduğu bir sahne olduğunu ve yeni bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti.

        Sarp Apak ve Bengisu Uzunöz, kendilerini ödüllendirmek için de birer kaşarlı pide yediklerini ve çorba içtiklerini söyledi. Sinemanın hareketlenmesinden memnun olduğunu söyleyen Apak, kendisinin de oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni filmin vizyona gireceğini ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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        #sarp apak
        #Bengisu Uzunöz

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