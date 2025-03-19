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        Haberler Gündem Güncel Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak | Son dakika haberleri

        Geçici kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarının 21 Mart'ta yeniden faaliyete başlayacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:48
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        Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak
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        Sivas'ın Şarkışla Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta gerçekleştirilen Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu Toplantısı'nda, komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle ilçedeki hayvan pazarının kapatılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

        Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından alınan yeni kararla hayvan pazarının 21 Mart Cuma günü tekrar faaliyete geçeceği aktarılan açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan üreticiler ile ilçeye gelen vatandaşların pazarı belirtilen tarihten itibaren kullanabileceği kaydedildi.

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