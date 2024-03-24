Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Röportajlar Şarkıcı Zeynep evini otele çevirdi - Magazin haberleri

        Şarkıcı Zeynep artık butik otel işletiyor

        1990'lı yıllarda 'İnadı Bırak' ve 'Ah Memedim' şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran Zeynep ile konuştuk. Bir dönemin ünlü şarkıcısı şimdilerde neler yaptığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 00:02 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

          Zeynep Türkeş ya da bilinen adıyla Zeynep, 1995'te yayınladığı 'İnadı Bırak' adlı albümüyle başarılı bir çıkış yakaladı. İbrahim Erkal'ın sözlerini yazdığı 'Ah Memedim' şarkısıyla şöhretini pekiştirip, bu parçasıyla da hafızalarda yer edindi.

        • 2

          Türk Pop Müziği'nin altın çağlarının yaşandığı bu dönemde adından söz ettiren şimdilerde ise gözlerden uzak olan şarkıcıyla hem geçmişi hem de bugünleri konuştuk.

        • 3

          Zeynep, müzikal yolculuğunu şöyle anlattı: 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Ortaokul ve lisede çalgı eğitimi yıllarımda 4 telli klasik tırnak kemençe eğitimimi tamamladıktan sonra profesyonel müzik alanındaki seçme sınavlarında ya enstrümanımla devam edecektim ya da başka bir branşta sınavlara girip okuluma devam edecektim. Yüreğimdeki sesi dinlemem benim şan sınavlarında seçim yapmama vesile oldu. Şan sınavını birincilikle kazanıp eğitimimi tamamladım.

        • 4

          Çıkış albümüyle aynı adı taşıyan 'İnadı Bırak' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep'e asıl şöhreti ise İbrahim Erkal'ın eseri 'Ah Memedim' parçası getirdi.

        • 5

          "AH MEMEDİM İBRAHİM ERKAL'IN HEDİYESİYDİ"

          Bir dönemin ünlü şarkıcısı; "Kadim dostum İbrahim Erkal, 'İnadı Bırak' şarkımı seslendirmem sonrasında, sesimden ve hissiyatımdan çok etkilendiğini söyleyerek, 'Ah Memedim' adlı eseri besteleyip hediye etti. Çok büyük sürpriz oldu. Çok duygulanmıştım hâlâ ses tonu kulaklarımda çınlar. 'Bu eser her zaman senin gururla taşıyacağın misyonun olacak kardeşim' demişti. Bütün şarkılarım bir tarafa 'Ah Memedim' şarkısını okurken sanki ruhum bedenimden ayrılır" ifadelerini kullandı.

        • 6

          'Ah Memedim' şarkısıyla ilgili sözlerine devam eden Zeynep; "1995'ten günümüze kadar vatanımızı kahramanca savunurken şehit düşmüş veya gazi olmuş tüm Mehmetçiklerimizin aileleri ile birlikte acılarına, gözyaşlarına, haykırışlarına ve ağıtlarına bir ses bir nefes olduğuma inanıyorum" dedi.

        • 7

          "MÜZİK ORGANİKLİĞİNİ KAYBETTİ"

          Zeynep, "90'lardaki şarkıların sırrı neydi?" sorusunu ise şöyle cevapladı: Yıllar geçtikçe teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte yaşamlarımız bir noktada organikliğini ve üretkenliğini kaybetti. Müzik alanında da yeni yetişen nesil eskiye nazaran elde etmek istedikleri herhangi bir şeye daha kolay ulaşıp daha az emek harcayarak tüketim toplumu haline gelmemize yol açtı.

        • 8

          Dolayısıyla elbette ki herkes için söylemiyorum ama birçok müzik yolcusu, sanatçı olamadan yoluna devam ediyor. O dönemlerde her şey çok samimi, masum sade ve ahlaklıydı.

        • 9

          Dolayısıyla biz müzik üretmek için birbirimizle yarışırken, aynı zamanda da ortaya koyacağımız eserlerin oluşumunda birbirimize katkı sağladık. Böyle olunca da otaya koyduğumuz melodilerle 1990'lardan bu yana ülkenin hafızasına kazındık.

        • 10

          Müziği bırakmadığını söyleyen şarkıcı; "Nefesim yettiğince müzik yaşantıma devam edeceğim. Sadece duruşum ve olgunluğum gereği seçiciliğim arttı. Doğru projeyle ve doğru zamanda yine kalıcı olacağına inandığım eserlerle sevenlerimin karşısına çıkacağım. Çünkü müzik ve şarkı söylemek, benim hayatım ve var olma sebebim" diye konuştu.

        • 11

          "PİŞMANLIĞIM YOK"

          48 yaşındaki müzisyen ayrıca; "Kariyerimle ilgili hiçbir pişmanlığım yok, aksine çok minnet ve şükrederek yaşıyorum. Çünkü hiçbir şeyle satın alamayacağınız beklentisiz sizi seven kıymetlilerimin dualarında yer almak benim için çok büyük bir zenginlik" dedi.

        • 12

          Bir dönem müzik öğretmenliği yapan Zeynep; "Hayatımın en güzel ve en heyecan verici deneyimlerden bir tanesi. O dönem çocuklarımla yaşadığım her an için şükrediyorum" ifadelerini kullanırken, yeni jenerasyon müzisyenlerden ise Buray ve Ekin Uzunlar'ı beğendiğini sözlerine ekledi.

        • 13

          Ünlü şarkıcı, 2018'de Can Yalman ile evlendi.

        • 14

          İstanbul'u terk eden müzisyen eşi Can Yalman ile Bodrum'a yerleşmiş:
          Çocukluğum, Bodrum'un en güzel çağında geçti. Bu süre zarfında Sadun Bora ağabeyimle denize olan tutkum beni doğaya daha da bağladı. Tipik bir deniz kızıydım. Daha sonra 1996'da İasos'ta bir yazlık aldık o tarihten beri her yaz burada vakit geçirirdim.

        • 15

          Pandemiyle birlikte eşimle radikal bir karar verdik. O tarihten beri burada yaşıyoruz. Zaman zaman eşimle İzmir'deki evimize de gidip geliyoruz. Bu bölge ve doğası iklimi yaşantısı bana huzur veriyor.

        • 16

          EVİNİ OTELE ÇEVİRDİ

          Şimdilerde eşiyle Bodrum'da otel işletmeciliği de yapan şarkıcı; "Pandemiyle birlikte yazlığımızı tadilata soktuk ve butik otele çevirdik. Burada doğa ve hayvan dostu olarak sakin ve huzurlu yaşıyoruz. Aynı zamanda kendi müzik prodüksiyon şirketimi kurdum ve müzik çalışmalarına devam ediyorum" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Habertürk Anasayfa