Şarkıcı Zeynep artık butik otel işletiyor
1990'lı yıllarda 'İnadı Bırak' ve 'Ah Memedim' şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran Zeynep ile konuştuk. Bir dönemin ünlü şarkıcısı şimdilerde neler yaptığını anlattı
- 1
AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
Zeynep Türkeş ya da bilinen adıyla Zeynep, 1995'te yayınladığı 'İnadı Bırak' adlı albümüyle başarılı bir çıkış yakaladı. İbrahim Erkal'ın sözlerini yazdığı 'Ah Memedim' şarkısıyla şöhretini pekiştirip, bu parçasıyla da hafızalarda yer edindi.
- 2
Türk Pop Müziği'nin altın çağlarının yaşandığı bu dönemde adından söz ettiren şimdilerde ise gözlerden uzak olan şarkıcıyla hem geçmişi hem de bugünleri konuştuk.
- 3
Zeynep, müzikal yolculuğunu şöyle anlattı: 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Ortaokul ve lisede çalgı eğitimi yıllarımda 4 telli klasik tırnak kemençe eğitimimi tamamladıktan sonra profesyonel müzik alanındaki seçme sınavlarında ya enstrümanımla devam edecektim ya da başka bir branşta sınavlara girip okuluma devam edecektim. Yüreğimdeki sesi dinlemem benim şan sınavlarında seçim yapmama vesile oldu. Şan sınavını birincilikle kazanıp eğitimimi tamamladım.
-
- 4
Çıkış albümüyle aynı adı taşıyan 'İnadı Bırak' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep'e asıl şöhreti ise İbrahim Erkal'ın eseri 'Ah Memedim' parçası getirdi.
- 5
"AH MEMEDİM İBRAHİM ERKAL'IN HEDİYESİYDİ"
Bir dönemin ünlü şarkıcısı; "Kadim dostum İbrahim Erkal, 'İnadı Bırak' şarkımı seslendirmem sonrasında, sesimden ve hissiyatımdan çok etkilendiğini söyleyerek, 'Ah Memedim' adlı eseri besteleyip hediye etti. Çok büyük sürpriz oldu. Çok duygulanmıştım hâlâ ses tonu kulaklarımda çınlar. 'Bu eser her zaman senin gururla taşıyacağın misyonun olacak kardeşim' demişti. Bütün şarkılarım bir tarafa 'Ah Memedim' şarkısını okurken sanki ruhum bedenimden ayrılır" ifadelerini kullandı.
- 6
'Ah Memedim' şarkısıyla ilgili sözlerine devam eden Zeynep; "1995'ten günümüze kadar vatanımızı kahramanca savunurken şehit düşmüş veya gazi olmuş tüm Mehmetçiklerimizin aileleri ile birlikte acılarına, gözyaşlarına, haykırışlarına ve ağıtlarına bir ses bir nefes olduğuma inanıyorum" dedi.
-
- 7
"MÜZİK ORGANİKLİĞİNİ KAYBETTİ"
Zeynep, "90'lardaki şarkıların sırrı neydi?" sorusunu ise şöyle cevapladı: Yıllar geçtikçe teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte yaşamlarımız bir noktada organikliğini ve üretkenliğini kaybetti. Müzik alanında da yeni yetişen nesil eskiye nazaran elde etmek istedikleri herhangi bir şeye daha kolay ulaşıp daha az emek harcayarak tüketim toplumu haline gelmemize yol açtı.
- 8
Dolayısıyla elbette ki herkes için söylemiyorum ama birçok müzik yolcusu, sanatçı olamadan yoluna devam ediyor. O dönemlerde her şey çok samimi, masum sade ve ahlaklıydı.
- 9
Dolayısıyla biz müzik üretmek için birbirimizle yarışırken, aynı zamanda da ortaya koyacağımız eserlerin oluşumunda birbirimize katkı sağladık. Böyle olunca da otaya koyduğumuz melodilerle 1990'lardan bu yana ülkenin hafızasına kazındık.
-
- 10
Müziği bırakmadığını söyleyen şarkıcı; "Nefesim yettiğince müzik yaşantıma devam edeceğim. Sadece duruşum ve olgunluğum gereği seçiciliğim arttı. Doğru projeyle ve doğru zamanda yine kalıcı olacağına inandığım eserlerle sevenlerimin karşısına çıkacağım. Çünkü müzik ve şarkı söylemek, benim hayatım ve var olma sebebim" diye konuştu.
- 11
"PİŞMANLIĞIM YOK"
48 yaşındaki müzisyen ayrıca; "Kariyerimle ilgili hiçbir pişmanlığım yok, aksine çok minnet ve şükrederek yaşıyorum. Çünkü hiçbir şeyle satın alamayacağınız beklentisiz sizi seven kıymetlilerimin dualarında yer almak benim için çok büyük bir zenginlik" dedi.
- 12
Bir dönem müzik öğretmenliği yapan Zeynep; "Hayatımın en güzel ve en heyecan verici deneyimlerden bir tanesi. O dönem çocuklarımla yaşadığım her an için şükrediyorum" ifadelerini kullanırken, yeni jenerasyon müzisyenlerden ise Buray ve Ekin Uzunlar'ı beğendiğini sözlerine ekledi.
-
- 13
Ünlü şarkıcı, 2018'de Can Yalman ile evlendi.
- 14
İstanbul'u terk eden müzisyen eşi Can Yalman ile Bodrum'a yerleşmiş:
Çocukluğum, Bodrum'un en güzel çağında geçti. Bu süre zarfında Sadun Bora ağabeyimle denize olan tutkum beni doğaya daha da bağladı. Tipik bir deniz kızıydım. Daha sonra 1996'da İasos'ta bir yazlık aldık o tarihten beri her yaz burada vakit geçirirdim.
- 15
Pandemiyle birlikte eşimle radikal bir karar verdik. O tarihten beri burada yaşıyoruz. Zaman zaman eşimle İzmir'deki evimize de gidip geliyoruz. Bu bölge ve doğası iklimi yaşantısı bana huzur veriyor.
-
- 16
EVİNİ OTELE ÇEVİRDİ
Şimdilerde eşiyle Bodrum'da otel işletmeciliği de yapan şarkıcı; "Pandemiyle birlikte yazlığımızı tadilata soktuk ve butik otele çevirdik. Burada doğa ve hayvan dostu olarak sakin ve huzurlu yaşıyoruz. Aynı zamanda kendi müzik prodüksiyon şirketimi kurdum ve müzik çalışmalarına devam ediyorum" dedi.