Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a adli kontrol ve yurt dışı yasağı - Güncel haberler

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a adli kontrol ve yurt dışı yasağı - Güncel haberler

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Araç satışıyla ilgili olarak Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü’ne giden Şarkıcı ve Sosyal Medya Fenomeni Banu Parlak, satacağı araç üzerindeki tedbiri kaldırmak için Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü’ne gitti.

ADLİYEDEKİ GÖREVLİLERLE TARTIŞINCA

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre görevlilerin üzerindeki tedbiri kaldırmak için karşı tarafından avukatının düşürmesi lazım demesinin ardından iddiaya göre Banu Parlak görevlilere hakaret etti.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

Bunun üzerine icra görevlilerinin durumu savcıya bildirmesinin ardından Parlak savcılığın talimatı üzerine adliye polisi tarafından alınarak mahkemeye sevk edildi. Adli Kontrol ve Yurt Dışı Yasağı verilen Banu Parlak daha sonra serbest bırakıldı.