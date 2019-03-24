"İYİ Kİ VARSIN GÜZEL OĞLUM"

Yazacak çok şey var ama ifade etmekte zorlanıyorum gerçekten. Dünyanın en büyük mutluluğu güzel huzurlu bir yuva, aile olabilmek. İyi ki varsın güzel oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin.