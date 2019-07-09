"NAZARDAN KORKUYORUM"

Nazardan korkutuğunu söyleyen Emrah, "Ben çocuklarımın iyi birer insan olarak yetişmesini istiyorum. Bu camianın tanınmış bir ferdi olmamalarını istediğim için onlarla görüntü vermiyorum. Siz de çocuklarımın fotoğrafını çektiyseniz o fotoğrafları lütfen kullanmayın" dedi.