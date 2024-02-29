Doğuş ameliyat oldu
Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Doğuş'un böbreğinde 10 santimlik bir kist olduğu ortaya çıktı. Ameliyat olan şarkıcı, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
- 1
Doğuş, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonucunda şarkıcının böbreğinde 10 santimlik bir kist olduğu ortaya çıktı.
- 2
49 yaşındaki şarkıcı Doğuş'un operasyonu Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleşti.
- 3
"ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ AMELİYAT ATLATTIM"
Ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen Doğuş, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastane odasından paylaşımda bulunan şarkıcı; "Çok önemli 3 ameliyatı atlattım. Şu an ise sağlığım gayet iyi" ifadelerini kullandı.
-