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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Chris Brown tutuklandı - Magazin haberleri

        Şarkıcı Chris Brown tutuklandı

        Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, Londra'daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili olarak İngiltere'de tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:13
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        Ünlü şarkıcı tutuklandı
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        R&B yıldızı Chris Brown, müzik yapımcısı Abe Diaw’a şişeyle saldırdığı iddiasıyla Manchester'daki otelde tutuklandı.

        36 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 19 Şubat 2023’te Mayfair bölgesindeki bir kulüpte Abe Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edildi. Diaw, tutuklanan Brown'a 16 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

        Brown’ın, Haziran ayında başlayacak olan 'Breezy Bowl XX' adlı 20'nci yıl turnesi kapsamında İngiltere’de Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham ve Glasgow’da sahneye çıkması planlanıyordu.

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        #Chris Brown

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