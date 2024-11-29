Bayhan'ın acı günü
Şarkıcı Bayhan Gürhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan toprağa verildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, Seyhan ilçesi Akkapı Asri Mezarlığı morguna getirildi.
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Şarkıcı Bayhan ve yakınları, buradan aldıkları cenazeyi Gürhan'ın aynı mahalledeki evinin önüne götürdü. Daha sonra tekrar Akkapı Asri Mezarlığı'na götürülen Sabahattin Gürhan'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Cenazeye, şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
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