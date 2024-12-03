Sarıyer’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kireçburnu Mahallesi Sefaret Sokak’ta meydana geldi.

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İddiaya göre, sokakta park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin alev alev yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Demir yığınına dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.