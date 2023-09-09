REKLAM advertisement1

Sarıyer'e arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gelen Berat Keskin dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Keskin'i bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği Kısırkaya Plajı'na gelen, gelin ve damat ise, düğün çekimleri yaptı. Bir yanda acılı bekleyiş sürerken diğer yanda ise mutluluk pozları vardı.

Kısırkaya Plajı'nda perşembe günü denizde kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları takip eden Keskin'in yakınlarının bulunduğu noktada gelin ve damat fotoğraf çektirmek için geldi.

En mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damat ile acı içinde 14 yaşındaki Berat'tan bir haber bekleyen ailesi aynı karede yer aldı.