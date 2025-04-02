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        Haberler Gündem İstanbul Sarıyer'de hurda deposunda çıkan ve 2 gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hurda deposundaki yangın 2 gecekonduya sıçradı

        Sarıyer'de hurda eşyaların bulunduğu depoda çıkan ve 2 gecekonduya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:01 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:01
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        Hurda deposundaki yangın 2 gecekonduya sıçradı
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        Uskumruköy Mahallesi Uskumru Caddesi'nde hurda malzemelerin yer aldığı bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki tek katlı 2 gecekonduya sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gecekondularda yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, depoda ve gecekondularda hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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