Hurda deposundaki yangın 2 gecekonduya sıçradı
Sarıyer'de hurda eşyaların bulunduğu depoda çıkan ve 2 gecekonduya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Uskumruköy Mahallesi Uskumru Caddesi'nde hurda malzemelerin yer aldığı bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki tek katlı 2 gecekonduya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gecekondularda yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, depoda ve gecekondularda hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.