Sarıyer Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Krystyna, Abdulazimova, (Mısra Aşçı, Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu, (Gizem Güresen, Elifsu Ericek, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak)

Setler: 16-25, 18-25, 12-25

Süre: 67 dakika (23, 23, 21)