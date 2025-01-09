Sarıyer Belediyesi Squid Game ile çevre kirliliğine dikkat çekti

İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı önündeki bankta bırakılmış bir meşrubat şişesi, yere serpilmiş kuruyemiş kabukları, kağıt bardak ve hemen yan tarafta görülen çöp kovası… Bu kirliliğin arkasında yükselen de Squid Game figürleri… Sarıyer Belediyesi bu paylaşımı, kirliğe dikkat çekmek için yaptı ve “Çevresini kirleten duyarsız vatandaşlarla basit bir oyun oynamak istiyoruz” notunu düştü.

REKLAM advertisement1 Çevresini kirleten duyarsız vatandaşlarla basit bir oyun oynamak istiyoruz. #SquidGame2 pic.twitter.com/HgSQWMgHFZ — Sarıyer Belediyesi (@SariyerBelediye) January 9, 2025