Sarımsak Pilavı nasıl yapılır? Sarımsak Pilavı tarifi, yemek severler tarafından merak konusu oldu. İşte sarımsak pilavı yapılışı haberimizde...

SARIMSAK PİLAVI MALZEMELER

1 adet büyük haşlanmış tavuk

2 su bardağı tavuk suyu

3 diş sarımsak iyice dövülmüş olacak

3 su bardağı bulgur

etimizi kızartmak için

sıvı yağ

SARIMSAK PİLAVI NASIL YAPILIR?

İlk önce haşladığımız tavuğuzu didikleyip kızartıyoruz daha sonra tavuk suyundan iki su bardağı kaldırıp kalan suyu derin bir tencereye alıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz kaynadıktan bulgurumuzu koyuyoruz bulgurumuzun ölçüsu kadar suyu koysak pilavımız daha güzel olur. Piiavımız suyunu çektikten sonra iki yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz bu arada sarımsağı ezip suyu ile birleştiriyoruz bu işlemi de yaptıktan sonra sarımsaklı suyunu pilava ekliyoruz servis tabağına alıp etimizi üzerine yerleştiriyoruz.