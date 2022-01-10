Sarımsağın mucizevi faydaları...

Halk arasında doğal antibiyotik olarak tanımlanan, hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketilebilen sarımsak sağlığa oldukça faydalı bir besindir. Günde bir adet çiğ olarak yutulan sarımsağın kış aylarında düşen bağışıklığı güçlendirdiği bilinmektedir. Yemeklerde kullanılan sarımsak aynı zamanda ilaç ve kozmetik sektöründe de tercih edilir. Ancak sarımsak tüketiminde de dikkatli olunmalıdır. Aksi halde sarımsak bazı kişilerde yan etkiler meydana gelebilir. İşte sarımsağın faydaları hakkında bilinmesi gerekenler.

Sarımsağın Cilde Faydaları

Sarımsak soğanlı bitki familyasındandır. Sarımsağın içerisinde kalsiyum, allicin, fosfor, demir, B1, B2 ve B3 vitamini, C vitamini, potasyum ve selenyum yer alır. Zengin içeriğe sahip bu besinin cilde de sayısız faydası bulunur. İşte sarımsağın cilde yararları:

Sarımsağın antibakteriyel özellikleri bulunur. Bu yüzden hem gözeneklerin sıkılaşmasına hem de aknelerin yok olmasına yardımcı olur.

Ölü hücreleri ciltten atar ve daha parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Bu yüzden peeling etkisi de gösterir.

Sarımsak düzenli bir şekilde kullanıldığında cildi yumuşatır, kaybettiği nemi geri kazandırır.

Mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarında enfeksiyonu önler. Kaşıntıyı azaltır.

Dokunun nefes almasını sağladığı için kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

Sarımsak Yutmanın Cilde Faydaları

Sarımsağı kullanmanın farklı yolları vardır. Yemeklerde pişirilerek tüketilen sarımsak aynı zamanda çiğ olarak da kullanılabilir. Taze sarımsağın cilde faydaları da saymakla bitmez. Bu yüzden kişiler arasında en sık sorulan sorulardan biri sarımsak yemek cildi güzelleştirir mi sorusudur. Günde bir çiğ sarımsak yutmanın cilde de faydası bulunmaktadır. Çiğ sarımsak yutarak vücuttaki bakteri ve enfeksiyonlar ortadan kalkar. Bu da cildin yeniden yapılanmasında yardımcı olur.

Siyah Sarımsağın Cilde Faydaları

Sarımsak siyah ve beyaz olarak ikiye ayrılır. Beyaz sarımsak halk arasında yaygın olarak bilinir. Siyah sarımsak hakkında ise kişiler yeterli bilgiye sahip değildir. Siyah sarımsağın da ciltten saç sağlığına kadar pek çok alanda faydası bulunur. Siyah sarımsağın içerisinde hem C hem de B vitamini yer alır. Diyabet hastalarının kullanması önerilir.

Düzenli kullanıldığında yorgunluk hissini azaltır., vücuda dinginlik katar. Beyin hücrelerine iyi gelir. Tansiyonun düzenlenmesinde yardımcıdır. Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Bunların yanı sıra siyah sarımsağın cilde de faydaları bulunmaktadır. İşte doğanın mucizevi besinlerinden biri olan siyah sarımsağın cilde faydaları:

Siyah sarımsak son dönemlerde özellikle kozmetik sektörü için önemli bir noktaya gelmiştir. Genel olarak siyah sarımsak yağı cilt tedavilerinde kullanılır. Siyah sarımsak yağı düzenli kullanıldığında cildi besleyerek hücreleri onarmaya başlar.

Siyah sarımsağın içerisindeki besin değerleri ciltte meydana gelen kuruluğu ortadan kaldırır ve cildin nemini geri kazanmasını sağlar.

Egzama kaşıntılarına ve kızarıklıklarına iyi gelir.

Sedef hastalığına da iyi gelir.

Siyah sarımsak aynı zamanda saç derisi içinde faydalı bir besindir. Saç derisinde meydana gelen kepeklenme ve kaşıntıların önüne geçer.

Saç köklerini güçlendirir. Saçta kopma ve dökülmelerin önüne geçer.

Saçı nemlendirir.

Kokusuz olduğu için günlük hayatta kullanımında kişilere sorun çıkarmaz.