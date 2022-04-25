Sarımsağın hiç duyulmamış faydaları

Sarımsak ile ilgili pek çok eski kaynak bulunmaktadır. Özellikle alternatif tıp alanında kullanımına yaygın bir şekilde rastlanan sarımsak Türk mutfağı için de önemli bir yere sahiptir. Sarımsak pırasanın ve soğanın da yer aldığı Allium familyasına ait bir bitkidir. Çok sayıda katmanı bulunan bu sağlıklı besin pek çok hastalık için de şifa olarak görülür. Sarımsağın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilir ve kişilerin kullanımı için önerilir. İşte sarımsak hakkında her şey.

Sarımsağın Faydaları

Sarımsak doğanın sunduğu doğal antibiyotiklerden biridir. Günde bir ya da iki diş sarımsak yutmanın vücuda dinçlik katacağı, halsizlik ve yorgunluğa iyi geleceği ifade edilir.

Sarımsakta bulunan afrodizyak etkisi cinselliğe iyi gelir

Sarımsak tüketimi saç dökülmelerini engellemede olumlu etkilere sahiptir.

Zehirlenme sırasında sarımsak yutulması önerilir.

Sarımsağı kolesterolü düşürmede rolü bulunur.

İdrar söktürücü bir özelliği vardır.

Kireçlenme problemlerine iyi gelir.

Bağırsakların daha hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Bu sayede hazımsızlık problemlerini ortadan kaldırır. Kabızlığa iyi gelir.

Enfeksiyon ve iltihapların iyileşmesinde faydalıdır.

Kansere karşı koruyuculuğu bulunmaktadır.

Sarımsağın Zararları

Her doğal besinde olduğu gibi sarımsağın tüketilmesinde de istenmeyen durumlar yaşanabilir. Ancak buradaki en büyük sıkıntı fazla tüketimdir. Kişiler sağlıklı olduğu için sarımsağı fazla tüketmek isteyebilirler ama fazla tüketim başta mide olmak üzere sağlık üzerinde olumsuz etkiler gösterir. Çok fazla sarımsak tüketildiğinde mide hastalıkları tetiklenebilir. Gastrit ve reflü problemleri yaşanabilir. Bunun yanı sıra midede yanma ve ağrı meydana gelir.

Sarımsak Hangi Organa İyi Gelir?

Sarımsak vücuttaki pek çok organ için dost bir besindir. Ancak kemik, kas, saç ve cilt sağlığına çok iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda bağırsaklara da iyi gelir.

Çiğ Sarımsağın Faydaları

Sarımsak hem çiğ hem de taze bir şekilde tüketilebilir. Bu yüzden kişiler taze ve pişmiş sarımsak tüketmenin faydalarını merak eder. Aslında iki şekilde de sarımsağın tüketimi sağlık için faydalıdır. Ancak sarımsağı çiğ bir şekilde yutarak tüketmek isteyenler için faydaları şunlardır:

Çiğ sarımsak hazımsızlığa iyi gelir. Yatmadan öce 1 adet çiğ sarımsak yutmak kabızlığı engelleyebilir.

Vücudun direncini yükseltir, kişinin kendini daha enerjik hissetmesinde etkilidir.

İdrar söktürmeye yardımcı olur.

Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Sarımsak Yemek Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Sarımsağın başta kansere iyi geldiği bilinmektedir. Buna ek olarak antiviral ve antibiyotik özellikleri ile sarımsak astım, soğuk algınlıkları, bademcik, öksürük ve bronşite iyi gelir. Sarımsak cilt ve saç hastalıkları için faydalıdır. Aynı zamanda kireçlenmeye iyi geldiği için kas hastalıklarına da iyi gelir.

Sarımsak Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Sarımsak tüketen kişilerin en çok merak ettiği noktalardan biri de cinsel gücü arttırıcı etkisi olup olmadığıdır. Sarımsak afrodizyak etkisi olan bir besindir. Bu yüzden daha sağlıklı bir cinsel hayat için çiftler tarafından tüketilebilir. Ancak keskin ve ağır kokusunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.