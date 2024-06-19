Sarıkamış'ın doğası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, fotoğraf tutkunları, yağışların ardından açan papatyaları kadrajlarına yansıttı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü kırsalında, yağışların ardından havaların ısınmasıyla papatyalar açtı.
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Doğa gezintisine çıkan amatör fotoğrafçılar da bölgede dolaşarak güzel kareler yakalamaya çalıştı.
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Fotoğraf tutkunları, adeta "papatya tarlası"nı andıran bölgede uzun süre vakit geçirip çiçek fotoğrafları çekti.
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Amatör fotoğrafçılardan Muhammed Çetinkaya, yağışlardan sonra doğanın canlandığını belirterek, "Papatya tarlaları Sarıkamış'ın ilgi odağı oldu. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak papatyaları çekmeye geldik. Herkesi Sarıkamış'ın güzel doğasına bekleriz" dedi.
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