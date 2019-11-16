Fransa'nın en uzun süreli protesto gösterisi olarak kayıtlara geçen 'Sarı Yelekliler' eylemlerinin birinci yıldönümü sebebiyle düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında çatışma çıktı.

Polis, başkent Paris’teki Porte de Champerret İstasyonu'nda toplanan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Çıkan olaylarda en az 24 gösterici gözaltına alındı.

Kötüye giden ekonomik koşulları protesto için sokaklara dökülen 'Sarı Yelekliler'in gösterileri bir süre sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına yönelik bir eyleme dönüşmüştü.