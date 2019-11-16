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Sarı Yelekliler'e yıldönümü müdahalesi

Fransa'da akaryakıt zamları ve kötüye giden ekonomiyi protesto için geçen yıl başlayan 'Sarı Yelekliler' eylemlerinin yıldönümünde polis bir kez daha göstericilere müdahale etti. Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği göstericilerden en az 24 tanesi gözaltına alındı.

16.11.2019 - 14:59 | Güncelleme: HABERTURK.COMDünya
Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin yıldönümünde göstericilere polisten sert müdahale geldi

Fransa'nın en uzun süreli protesto gösterisi olarak kayıtlara geçen 'Sarı Yelekliler' eylemlerinin birinci yıldönümü sebebiyle düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında çatışma çıktı.

Polis, başkent Paris’teki Porte de Champerret İstasyonu'nda toplanan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Çıkan olaylarda en az 24 gösterici gözaltına alındı.

Kötüye giden ekonomik koşulları protesto için sokaklara dökülen 'Sarı Yelekliler'in gösterileri bir süre sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına yönelik bir eyleme dönüşmüştü.

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