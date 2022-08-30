Meteoroloji olağan dışı hava durmalarından önce vatandaşlara uygulamalar üzerinden renkli kodlar gönderiyor. Bu kodlardan biri de Turuncu kod olarak geçmektedir. Peki, Meteorolojide Turuncu kod nedir? İşte AFAD tarafından gönderilen Turuncu kod ile ilgili detaylar...

Meteorolojik uyarılar, kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması, zarar ve kayıpların en aza indirilmesi, vatandaşların ve ilgililerin gerekli tedbirleri almasına yönelik bilgi ve verilerin kamuoyuna duyurulmasıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen MeteoUYARI uygulaması ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

MGM'nin hazırlayıp yetkili kişiler ile paylaştığı uyarılar, MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

KIRMIZI RENK: Kırmızı, havayla ilgili çok tehlikeli durumun olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.

TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI RENK: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

YEŞİL RENK: Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.