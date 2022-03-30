Sarı kantaron çayının faydaları

Sarı Kantaron Çayı Nedir, Nasıl Demlenmeli? Sarı Kantaron Çayı Neye İyi Gelir ve Faydaları Nelerdir?

Şifayı bitkisel ürünlerde ya da doğanın bize sunduğu otlardan hazırlanan doğal karışımlarda arayanların hepsi hayatının bir döneminde sarı kantaron otu çayıyla tanışmıştır. Faydaları saymakla bitmeyecek olan sarı kantaron çayının hem hemen her aktarda bulunuyor olması hem de çok fazla büyük marka tarafından da paketlenerek satışa sunulmaya başlaması daha çok araştırılmasına neden oldu. İşte kantaron otundan hazırlanan Sarı Kantaron Çayı Faydaları...

Sarı Kantaron Çayı Neye İyi Gelir?

Sarı Kantaron Çayı Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir çünkü sarı kantaron çağı doğal antidepresan özelliği taşımaktadır. Stresin azalmasına ve stresin neden olduğu uykusuzluk, kaygı ve korku gibi hislerin hafifletilmesine katkı sağlar. İşte madde madde Sarı Kantaron Çayı Faydaları...

Sarı kantaron çayı cilt bakımı için de faydalıdır. Ciltte oluşan yanık ve yaraların tedavisinde, egzama ve varis gibi rahatsızlıkların iyileştirilmesinde faydalıdır.

Aynı zamanda sarı kantaron çayının ciltteki sivilcelerin azalmasına ve sivilce lekelerine de iyi geldiği söylenir.

Sarı kantaron çayı yoğun antiseptik özellikleriyle dikkat çeker. Bu da vücudun mikroplar karşısında direnç kazanmasını kolaylaştırır.

İltihap önleyici etkisi bulunan sarı kantaron çayı iltihaplı hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Sarı kantaron çayı hücrelerin yenilenmesinde faydalı etki yaratır ve bağırsak hastalıklarında, idrar yolu enfeksiyonlarında, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi şikayetleri bulunanlarda iyileştirici etki gösterir.

Sarı kantaron çayı hormonların dengelenmesine de katkı sağlar. Özellikle tiroid rahatsızlıkları arasında olan hipertiroidi dengelemesiyle bilinmektedir.

Sarı kantaron çatı doğal ağrı kesici olarak da kullanılmaktadır. İçeriğindeki doğal anti inflamatuar maddeler sayesinde sarı kantaron çayının baş ağrılarında, kas ve eklem ağrılarıyla bel ağrılarında ağrıyı azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Sarı kantaron çayının bilinen bir diğer faydası da mide rahatsızlıklarıyla ilgilidir. Mide ve sindirim sorunları yaşayanlar, ülser ve gastrit gibi hastalıkları olanlar sarı kantaron çayı içerek sindirimini kolaylaştırır.

Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen sarı kantaron çayı grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarının giderilmesine de katkı sağlar. Boğazlara yerleşen balgamın sökülmesini ve rahatlamayı sağlar.

Sarı Kantaron Çayı Adet Söktürür Mü?

Adet dönemindeki kadınlar sarı kantaron çağı tükettiğinde adet sancılarının giderildiği, adetin sökülmesine fayda sağladığı, menapoz dönemindeki kadınların ise daha rahat günler geçirmesine katkı sağladığı bilinen özellikleri arasında yer alır.

Sarı Kantaron Çayı Nasıl Demlenir?

Sarı kantaron çayı demlemek oldukça kolaydır. Yaklaşık iki su bardağı suyu kaynatıp 2-3 çağ kaşığı kurutulmuş sarı kantaron otu katarak sarı kantaron çayı demleyebilirsiniz.

Sarı Kantaron Çayı Zararları Neler?

Sarı kantaron çayı faydaları her ne kadar oldukça yaygın olsa da düzenli tüketilmesi için bir hekimden onay almak gerekir çünkü sarı kantaron çayı aşırı tüketildiğinde mide bulantısı, ağız kuruluğu ve baş dönmesi gibi yan etkiler gösterebilir.

Ayrıca tansiyon ilaçları, antidepresan ve kan inceltici ilaçlarda reaksiyona girme ihtimali barındıran sarı kantaron çayını bu tür ilaçlar kullananların tüketmesi pek tavsiye edilmez.