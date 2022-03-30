Safranın bilinmeyen faydaları

Ülkemizde genellikle Safranbolu'da üretilen safran bitkisi aslında günümüzdeki en pahalı en değerli baharatların başında geliyor. Zaman zaman gıda boyası olarak da kullanılan safran o kadar değerli bir baharattır ki 500 gram safran tozu için 75.000 çiçekten tepecik toplanması gerekmektedir. İşte oldukça değerli olan baharatlardan Safranın Faydaları ve Zararları...

Safran Neye İyi Gelir?

Çiçekleri çiğdeme benzeyen mor renkli çiçekler olan ancak kurutulduğunda küçük kırmızı ip parçaları gibi görünen Safran Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir çünkü safran güçlü antioksidan özelliği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. İşte madde madde keskin tadı ve ağır kokusuyla tanınan Safranın Faydaları...

Antioksidan zengini olarak tanınan Safran mikrobik rahatsızlıkların tedavisinde olduğu kadar strese bağlı sorunların giderilmesinde de olumlu etki gösterir.

İltihaplı hastalıkların tedavisini hızlandırır ve hücreleri koruyarak iyileşmesini hızlandırır.

Yaşlılarda görülen, yaşın ilerlemesi nedeniyle ortaya çıkan zihinsel bozuklukların iyileşmesine yardım eder.

Zihinsel sorunlara iyi geldiği gibi hafıza kaybına ve unutkanlığa da olumlu etki yaratır. Safranın hafızayı kuvvetlendirici etkisi bilinmektedir.

Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde, astım gibi kronik rahatsızlıkların iyileştirilmesinde safranın pozitif etkisi bulunmaktadır.

Ağır kokusuyla bilinen safranın kokusunun yatıştırıcı etkisi olduğundan bahsedilebilir.

Mide rahatsızlıkları ve sindirim düzensizliği gibi problemlerin tedavisinde safran kullanıldığı bilinmektedir.

Mide rahatsızlıkları arasında en yaygın görülen ülserin tedavisinde safran kullanıldığı bilinmektedir.

Safranın bir diğer özelliği de iştah açıcı olmasıdır. Kilo almak isteyen ancak bir türlü kilo alamayanlara safran tüketmesi tavsiye edilir.

Safranın diş eti rahatsızlıklarına ve ağız sağlığına iyi geldiği de bilinmektedir. Özellikle diş eti ağrıları çekenlerin ağrılarını azaltır.,

Safranın bir diğer faydası da cilt lekelerini azaltmasıdır. Safran cildin daha parlak ve canlı görünmesine katkı sağladığı gibi ciltteki yaşlılık belirtilerinin giderilmesine yardım eder. Güneşin zararlı ışıklarından da cildi koruduğu bilinmektedir.

Safran Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Safranın kadınlar için de erkekler için de cinselliğe olumlu etki yarattığı bilinmektedir.

Safranın Zararları Nedir?

Her bitkisel üründe olduğu gibi safranın yanlış ve aşırı tüketiminde de bazı yan etkilerden ve olumsuz sonuçlardan bahsedilebilir. Aşırı tüketilen safranın böbreklere zarar verme ihtimali vardır. Regl dönemindeki kadınların kanamasını arttırdığı söylenmektedir bu yüzden regl döneminde safrandan kaçınılması tavsiye edilir.

Hamile ve emziren kadınlar başta olmak üzere özellikle böbrek hastalıkları bulunanların ve fazla safran kullanan herkesin bir hekime danışması ve buna göre kullanması uygun olur.

Safran Nasıl Kullanılır?

Genellikle toz halde satılan safranın yemeklere, çorbalara katılarak kullanılmasının mümkün olması gibi çayının hazırlanıp tüketilmesi de mümkündür.

Safran çayı tüketilirken ölçüye dikkat etmek oldukça önemlidir. Oldukça güçlü bir çay olduğu bilinen safran çayını tüketirken asla ve asla bir fincandan fazla tüketilmemesi gerekir. Aynı zamanda haftada 4 kereden fazla safran çayı içilmemesi de bir diğer önemli tavsiyedir.