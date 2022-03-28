Chia tohumunun faydaları

Chia tohumunun ana vatanı Güney Amerika’dır. Kahve, siyah ve beyaz tohumlar halinde bulunan chia tohumunun tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Sağlık için sayısız faydası bulunan chia tohumu faydaları Osman Müftüoğlu tarafından da ekranlarda dile getirilir. Bu yüzden kişiler bu besin hakkında daha çok bilgiye sahip olmak istemektedir. Enerji veren, kemik ve cilt hastalıklarına iyi gelen chia tohumu hakkında merak edilen her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Chia Tohumu Faydaları

Gluten hassasiyeti olan kişiler için tüketilen gıdalar oldukça büyük önem taşır. Sağlık için glütensiz gıdaları tercih etmek isteyen kişiler, gönül rahatlığı ile chia tohumu tüketebilir.

Chia tohumu antioksidan içeriği ve mineraller ile yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

Vitamin zengini olan chia tohumu cilt sağlığı için çok faydalıdır.

Sindirim sistemini düzenleyen bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelir.

Kalp sağlığımı koruyucu özelliği bulunmaktadır.

Diyabet hastalarının tedavisi sırasında kullanması tercih edilebilir.

Enerji verici özelliği bulunur.

Metabolizmayı düzenler.

Kemik sağlığının korunmasında yardımcıdır.

Kanserle mücadele eder.

Vegan tüketim yapan kişilerin sağlıklı beslenmesi için önemlidir.

Kilo verme sürecini olumlu destekler. Çünkü lif yapısı yüksektir ve tokluk hissini uzun süre verir.

Hamile kadınlar tarafından tüketilebilir.

Süt tüketemeyen kişiler için kalsiyum kaynağıdır.

Chia Tohumu Zararları

Chia tohumu yüksek lif kaynağı içerir. Bu yüzden fazla tüketilmemesi gerekir. Aksi halde mide rahatsızlığı meydana gelir.

Chia tohumu çok fazla su emen bir gıdadır. Bu yüzden tüketimiyle birlikte bol su da içilmesi ihmal edilmemelidir.

Lif tüketiminde sorun yaşayan kişiler fazla chia tohumu tüketirse sindirim sistemi olumsuz etkilenir.

Astım ve besin alerjisi olan kişiler chia tohumu tüketmemelidir.

Küçük çocukların chia tohumu tüketmesi önerilmez.

Chia Tohumu Nasıl Kullanılır?

Chia tohumunun tüketimi oldukça basit ve kolaydır. Çiğ olarak tüketimi gerçekleştirilen chia tohumu su ile şişer ve smoothilerden salatalara, yoğurttan yulaf ezmesine kadar pek çok farklı yiyeceğin içine eklenerek yenebilir. Bunun yanı sıra hem soslarda hem de çorbalarda da chia tohumunu tüketebilirsiniz. Chia tohumun günlük tüketim miktarına dikkat edilmesi ise çok önemlidir. Günde tüketilmesi önerilen chia tohumu 1 -2 yemek kaşığı olarak ifade edilmektedir.

Chia Tohumu Zayıflamak İçin Kullanılır Mı?

Chia tohumu yüksek lif yapısına sahip bir besindir. Bu yüzden az tüketimle uzun süreli tokluk hissine ulaşılır. Tek başına zayıflamayı sağlayan bir besin değildir. Ancak beslenme süreçlerini destekler.

Chia Tohumu Cilde Faydaları

Chia tohumu cildin gergin bir yapıya kavuşmasına yardımcı olduğu biilnmektedir. Bunun yanı sıra chia tohumu ile yapılan maskeler, gözeneklerin küçülmesine yardımcı olur. Derin olmayan kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur ve zaman içinde gözle görülür bir düzelme sağladığı görülür. Chia tohumu aynı zamanda cilt hücrelerini yenileyen bir bileşene sahiptir. Düzenli kullanım ile cilt yapısında düzelmeler sağlar.