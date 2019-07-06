Polisin incelemeleri sürüyor

06 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konutuna geçen Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren şüpheliler, çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp dövdükten sonra kasanın anahtarını buldu. Ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler villadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekip, ilk şüpheli olarak villada hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan’ı Yalova’da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
‘ŞÜPHELİ 4 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK'
Bulgaristan-Romanya sınırında yakalanarak Türkiye’ye iade edilen tutuklu hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi Aleksandar Arikov ile George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Moldovalı 4 kadın şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınların ülkelerine dönmek için diğer şüphelilerin bulunduğu araca bindikleri ve olayla ilgilerinin olmadığı belirlendi. Ayrıca savcılık tarafından kadınların sınır dışı edilmesine de karar verilerek, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova Eskişehir Göç İdaresi’ne teslim edildi. Şüphelilerden George Dobrioglu ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı olmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
‘BEN İŞTEN AYRILINCA BİR DAHA ESKİŞEHİR'E GELMEDİM'
Gerçekleşen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi dün Aleksandar Arikov da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Cezaevine götürüldü. Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Arikov, “Benim soygunla hiçbir ilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir’e gelmedim. Cep telefonumu erkek kardeşimde kullanıyordu. Bazı görüşmeleri o yapmış olabilir” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirildiği Arikov, kendisi olmadığını savunarak, “Görüntülerdeki kişi ben değilim, kardeşim. Benim bu konuyla hiçbir ilgim yok” şeklinde konuştu.
‘ÇALINAN ZİYNET EŞYALARI VE PARALARIN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sarar çiftinin darp ve soyulmasına ilişkin soruşturmada hem şüphelilerin hem de çalınan ziynet eşyaları bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Aralarında Aleksandar Arikov’un kardeşinin de olduğu isimleri belirlenen en az 3 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.
18 Mayıs’ta Sarar çiftinin soyulması akabinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam eden soruşturmalar kapsamında Moldova uyruklu hizmetçi Iulia Dragusan ve sevgilisi Aleksandar Arikov tutuklanırken, soygunla bağlantılı olduğu öne sürülen Ali Y. ve Moldova uyruklu Georgi Dabrioglu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!