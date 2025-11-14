Habertürk
        Haberler Dünyadan Sarah Jessica Parker'a Altın Küre'de onur ödülü verilecek

        Sarah Jessica Parker'a Altın Küre'de onur ödülü verilecek

        'Sex and the City' yıldızı Sarah Jessica Parker, 2026 Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Carol Burnett Ödülü'nü alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 13:13 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:13
        Altın Küre alacak
        Sarah Jessica Parker, Altın Küre Ödülleri'nde onurlandırılacak. 60 yaşındaki 'Sex and the City' yıldızına, televizyona katkılarından dolayı 2026 Altın Küre Ödülleri öncesinde 'Carol Burnett Ödülü' verilecek.

        Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, yaptığı açıklamada; "Sarah Jessica Parker'ın kariyeri, 'Carol Burnett Ödülü'nün ruhunu yansıtıyor. Televizyondaki öncü etkisi, sahne ve ekranda hikâye anlatımına olan bağlılığı, popüler kültürde silinmez bir iz bıraktı. Eğlence dünyasına yaptığı olağanüstü katkıları kutlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

        REKLAM

        Sarah Jessica Parker, 11 Ocak'ta gerçekleşecek 2026 Altın Küre Ödülleri öncesinde, 8 Ocak'ta yapılacak özel törende ödülünü alacak. Aynı gece, Helen Mirren da yaşam boyu başarı ödülü anlamına gelen 'Cecil B. DeMille Ödülü'ne layık görülecek.

        'Carol Burnett Ödülü' ilk olarak 2019'da, Carol Burnett'in kendisi tarafından verilmiş ve ödülün ilk sahibi olmuştu. O zamandan beri ödül Ellen DeGeneres, Norman Lear, Ryan Murphy ve Ted Danson'a verildi.

        Sarah Jessica Parker, kendisiyle birlikte anılan 'Sex and the City' dizisindeki çalışmalarıyla 5 Altın Küre kazandı.

        #Sarah Jessica Parker
        #altın küre ödülleri

