Sarah Hyland ile Wells Adams nişanlandı - Magazin haberleri Instagram

Rol aldığı Modern Family dizisiyle tanınan Sarah Hyland, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Wells Adams ile nişanlandı.

Hyland, Adams ile birlikte tatil yaptıkları Fiji'de aldığı evlenme teklifini ve sonrasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hyland'ın sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.