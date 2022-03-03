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Sarah Hyland: Haftada üç kez diyalize giriyordum!

Rol aldığı 'Modern Family' dizisiyle tanınan oyuncu Sarah Hyland, sağlık sorunlarıyla ilgili konuştu. Daha önce iki kez böbrek nakli operasyonu geçirdiğini söyleyen Hyland, "Haftada üç kez diyalize giriyordum!" dedi

03.03.2022 - 14:27 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 31 yaşındaki aktris Sarah Hyland, çocukluk yıllarından bu yana bozuk olan sağlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Quitters Podcast' adlı yayına katılan Hyland, daha önce iki kez böbrek nakli operasyonu geçirdiğini ve özellikle de başarısız olan ilk ameliyattan sonra yaşadığı duygusal yıkımı anlattı.

  • Sarah Hyland, bin bir umutla yapılan böbrek naklinin başarısız olduğu anlaşıldığında kendi canına kıymak istediğini ifade etti.

  • Hyland, çocukluğundan bu yana böbrek displazisi denilen bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu ve 2012 yılında babasından yapılan böbrek nakliyle bir süreliğine de olsa sağlığına kavuştuğunu 2018 yılında açıklamıştı. Fakat bu açıklamayı yapmadan bir yıl önce böbrekleriyle ilgili sorunların tekrar ortaya çıktığını, kendisine ikinci kez nakil yapıldığını anlatmıştı.

  • "HAFTADA ÜÇ KEZ DİYALİZE GİRMEK ZORUNDA KALDIM"

    Sarah Hyland, konuk olduğu yayında, kendisine yapılan ilk böbrek naklinin başarısız olmasından sonra haftada üç kez diyalize girmek zorunda kaldığını söyledi. Oyuncu, duygularını "İşte orası, benim kendi canıma kıymak istediğim bir noktaydı." sözleriyle ifade etti. Sarah Hyland, sonra da o dönemde "sağlıyla ilgili sorunlarının çözümü olmadığını hissettiğini" anlattı.

  • "ZAYIF VE ACINASI GÖRÜNMEK İSTEMEDİM"

    Hayland, ayrıca "zayıf ve acınası" görünmemek için güçlü bir duruş sergilediğini de sözlerine ekledi. Oyuncu daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:

    Çocukluğunuzdan beri sağlık sorunlarıyla mücadele etmişseniz ve her zaman acı içinde yaşamışsanız, deriniz kalınlaşıyor. Dışarıya karşı kendinizi nasıl göstereceğinizi öğreniyorsunuz.

    Sarah Hyland, aksi durumda sürekli "zayıf, acınası ve üzgün bir insan" görüntüsünü sergileneceğini savundu.

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