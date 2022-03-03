"ZAYIF VE ACINASI GÖRÜNMEK İSTEMEDİM"

Hayland, ayrıca "zayıf ve acınası" görünmemek için güçlü bir duruş sergilediğini de sözlerine ekledi. Oyuncu daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocukluğunuzdan beri sağlık sorunlarıyla mücadele etmişseniz ve her zaman acı içinde yaşamışsanız, deriniz kalınlaşıyor. Dışarıya karşı kendinizi nasıl göstereceğinizi öğreniyorsunuz.

Sarah Hyland, aksi durumda sürekli "zayıf, acınası ve üzgün bir insan" görüntüsünü sergileneceğini savundu.