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İstanbul Saraçhane'de "Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu" öncülüğünde "Büyük Aile Buluşması" adıyla toplanan kalabalık "LGBT karşıtı" yürüyüş düzenledi.

Hafta içi çeşitli mecralarda yayınlanan video ile gözlerin çevrildiği yürüyüşe 150'ye yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüşü düzenleyenlerce dile getirildi. Söz konusu yürüyüşü eleştirenler ise katılımcıların arasında cemaat ve tarikatların da bulunduğunu belirtti.

DUYURU VİDEOSU KAMU SPOTU OLDU

Tartışma, hafta içinde yürüyüşün duyurusunun yapıldığı video ile başladı.

Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan videoda “Dijital çağda LGBT propagandasının Türkiye'yi ve dünyayı saran bir virüs” olduğu ve “Cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aile kurumunu yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere 'dur' demek istiyorsan, ailemizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl” ifadeleri yer aldı.

Videonun Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) internet sitesinin “Kamu Spotları” bölümünde yer alması sosyal medyada tartışmayı büyüttü.

İPTAL BAŞVURULARI SONUÇSUZ KALDI

Mitingin iptali için yapılan başvurular da sonuçsuz kaldı. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Valilik ve Kaymakamlığa başvurdu. Derneğin dilekçesinde yürüyüşün kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu savunuldu. Dernek ayrıca siyasi partilere hitaben açık mektup yayınlayarak, “Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+’larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kayda geçirdi.

YÜRÜYÜŞTE KULLANILAN SLOGANLAR

Tartışmaların gölgesinde yapılan yürüyüşte Türk bayraklarının da taşındığı görüldü. Hazırlanan pankartlarda "Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz", "LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de", "Kulak ver bu sese aile hedefte" sloganları yer aldı. Yürüyüşe katılanlar arasında yer alan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Ailenin kutsallığının altını çizmek istiyoruz. Çocuklarımızın bizim için çok önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Aileyi kaybetmek istemiyoruz. Geleneklerimizi kaybetmek istemiyoruz. Küresel bir dayatmaya hayır diyoruz. Yoksa insanların özel hayatlarıyla bir alıp veremediğimiz yok. Ama tek amacımız aileyi korumak. Birlikteliğimizi korumak. Küresel oyuna hayır demek" diye konuştu.

Konuşma yapan isimlerden eski manken Tuğçe Kazaz da “Dünya ahir zamandan geçiyor. Artık Müslüman için sadece ibadet etme dönemi değil, artık uyanma, harekete geçme, duasında, kınamasında, savaşma zamanıdır. Bugün savaşılan unsurlarından bir tanesi için bugün toplandık. LGBTİ lobilerine karşı savaşmak için. LGBTİ bireyleri ve tercihlerini hedef almayacağız. Biz kılavuzumuzu Kuran’ı Kerim’den alıyoruz” dedi.

Tuğçe Kazaz

SOSYAL MEDYADA GÖSTERİLEN TEPKİLER

Tartışmalar yürüyüş öncesinde ve sonrasında da devam ederken, tepki gösterenler arasında sanatçıların mesajları da dikkat çekti.

Mabel Matiz: LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur.

Aleyna Tilki: LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç.

Gökhan Özoğuz: Kimin haddine Yaradanın yarattığını kendi gibi değil diye yok saymak.

Aylin Aslım: Çocuklara tecavüz ettiler, yürüyüş yapmadınız. Çocukları öldürüp intihar dediler, yürüyüş yapmadınız. Her gün kadınlar ölüyor, yürüyüş yapmadınız. Esasen inandığınız bir ilkeniz yok ve bunu siz dahil herkes biliyor.