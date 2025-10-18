Sara'dan İlkay ile Sane'ye övgü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR GALİBİYET OLDU"

Maçın genel değerlendirmesini yapan Brezilyalı futbolcu, "İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.