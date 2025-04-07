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        Haberler Gündem Çevre Sapanca Gölü'ne akan atık madde temizlendi | Son dakika haberleri

        Sapanca Gölü'ne akan derede görülen atık madde temizlendi

        Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü besleyen derede amatör balıkçıların fark ettiği yakıt benzeri madde, ekiplerin yaptığı çalışmayla temizlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:03
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        Sapanca Gölü'ne akan atık madde temizlendi
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cumartesi günü sabah saatlerinde balık tutmak için Uzunkum mevkiine giden kişi, Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde yakıt benzeri yağlı katman olduğunu görüp, ihbarda bulundu.

        Bölgeye sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, yol kenarındaki su kanalında iş makinesiyle çalışma yaparken, dereye de emici bariyerler koyup kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmasını önledi.

        Bugün sabah erken saatlerde Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, yaşanan kazalar sonrası yakıt ve benzeri maddeleri tutan dere yatağı ve menfezleri temizledi.

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        Su kanalındaki fazla toprağı da alarak suyun akışına kolaylık sağlayan ekipler, böylece bundan sonraki süreçte yaşanabilecek herhangi olası bir kazada göle sızabilecek atıkların kaynağı tespit edilerek anında müdahale edilebileceği öğrenildi.

        Bölgede bir ay önce olan ve 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında, bir aracın motorunun dereye düştüğü ve bu motordan akan yakıt ve motor yağının sızıntıya sebep olabileceği değerlendiriliyor.

        Geçen yıl da aynı bölgede benzer sızıntı meydana gelmiş, yapılan incelemede Anadolu Otoyolu ve yan yoldaki trafik kazasından sonra araçlardan sızan yakıtın kara yolu menfez ve su kanallarına oradan da Sapanca Gölü'ne karıştığı tespit edilmişti.

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        #yerel haberler
        #Sapanca Gölü
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