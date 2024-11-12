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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sapanca'da ambulans zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Sapanca'da ambulans zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 3 sağlık personeli yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 03:32 Güncelleme: 12.11.2024 - 03:32
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        Ambulans zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Sapanca ilçesi Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki cip ile çarpıştı.

        Daha sonra İzmit yönünden gelen pikabın da çarptığı Gürsoy yönetimindeki cip, savrularak park halindeki otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        CİPİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; zincirleme kazada, cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü E.Ö, sağlık personelleri Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı.

        Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gürsoy'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
        #sapanca
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