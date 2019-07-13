Şüpheliler tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde gelen bir ihbarı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan Ö.Ç.T. ve B.U.’nun bazı kişilere ellerinde bulunan mahrem görüntüler ile şantaj yaptıkları bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları çalışmalarda Ö.Ç.T. ve B.U.’nun sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin güvenini kazandıktan sonra bu kişileri evlerine davet ettikleri, zorla mahrem görüntülerini kaydettiklerini belirledi. Yapılan çalışmada iki şüphelinin kaydettikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayacaklarını söyleyerek bu kişilerden zorla para ve değerli eşyaların gasp edildiği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüphelilerin kent merkezinde yaşayan iki kişinin para ve değerli eşyalarını gasp edildiğinin belirlenmesinin ardından Ö.Ç.T. ve B.U. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere mahkemeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

EMNİYETTEN UYARI

Bu arada Muğla Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bu tür durum ile karşı karşıya kalan vatandaşların emniyet birimlerine müracaat etmeleri istendi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın günümüzün en etkin görüşme araçlarından biri haline gelen sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeleri masumane yapılan sohbet ve paylaşımların kötü niyetli kişiler tarafından menfaat temini için tehdit ve şantaj amaçlı kullanılacağının unutulmaması gerekir. Ailelerin çocuklarının sadece okul ve mahalle arkadaşlarım değil, çağımızın hastalığı olan popüler olma duygusuyla mahremiyet ölçüsü bulunmadan zaman geçirilen sosyal medya arkadaşlarını da kontrol etmeleri ve çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmeleri gerekmektedir. Sosyal medya platformları üzerinde herhangi bir suça maruz kalan vatandaşlarımızın özellikle cinsel içerikli sırlarını paylaşmak zorunda kalma korkusuyla emniyet birimlerine başvurmaktan çekinmek yerine bilinçli davranarak emniyet birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir”