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Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları belli oldu 22 Ocak Pazar 2023: Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı tıkla öğren!

Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Ocak Pazar Şans Topu çekilişi belli oldu!

Şans Topu heyecanı bu akşam haftanın son çekilişiyle devam etti. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu'nda kazandıran numaralar saat 20:00'de açıklandı. İşte 22 Ocak Pazar 2023 Şans Topu sonuçları...

Giriş: 22.01.2023 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
Şans Topu sonuçları belli oldu 22 Ocak Pazar 2023: Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı tıkla öğren!
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Haftanın son Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Şans Topu'nun 22 Ocak Pazar 2023 çekilişi sonuçları şanslı numaralar...

22 OCAK PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI:

4-16-23-29-32-6

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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