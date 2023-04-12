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Şans Topu sonuçları açıklanıyor! İşte kazandıran numaralar...

Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları ve büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 12 Nisan 2023 Çarşamba gününün Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

Giriş: 12.04.2023 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 12 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası
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Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bugün bir kez daha nefesleri kesti. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için geri sayım devam ediyor. İşte, günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

12 NİSAN 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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