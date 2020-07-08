Şans Topu 8 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 8 Temmuz 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 8 TEMMUZ 2020: 11 - 12 - 20 - 30 - 33 + 14

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.705.902,65 TL 5 bilen kişi sayısı : 12 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.146,25 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 189 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 605,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.667 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53,65 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.391 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,50 TL 3 bilen kişi sayısı : 81.189 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,55 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 51.995 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,15 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 171.705 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 1 TEMMUZ 2020: 9 - 12 - 14 - 23 - 30 + 4

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 819.842,15 TL 5 bilen kişi sayısı : 21 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.778,40 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 196 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 539,80 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.578 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 51,30 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.742 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 78.534 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,40 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 53.412 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,40 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 176.259 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL