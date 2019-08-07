Şans Topu saat kaçta ve ne zaman çekilecek? Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük merak konusu olan Şans Topu'nda büyük ikramiye talihlisine kavuşacak mı? Heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'dan 5+1 bilen bir kişi 797.794,70 TL'nin sahibi oldu. Gözler bu akşamki çekiliş sonuçlarında...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 7 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olsan Şans Topu oyunu her hafta çarşamba ve cumartesi günleri saat 21:15'te gerçekleşmektedir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANILIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

MPİ 31 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 10-13-14-18-27+03

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA