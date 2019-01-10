9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları dün akşam itibariyle açıklanmış oldu. Milyonlarca vatandaş zengin olmak ümidiyle oynadığı şans topu sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekledi. Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günü saat 21.30'da açıklanan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi 2'ye bölündü. İstanbul Küçükçekmece ilçesi ve Kırşehir Merkez illerinde yaşayan şanslı vatandaşlar ikramiyenin talihlisi oldu. 7,15,19,32,33+07 olarak belirlenen rakamları tutturan 2 kişi, 335 bin 782 lira 75'er kuruş ikramiye kazanmış oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayınlanan sonuçlara göre, 5+1 bilen sayısı 2 kişi, 335.782,75 TL

5 bilen 18 kişi 3.731,60 TL, 4+1 bilen 276 kişi 243,65 TL, 4 bilen 2.482 kişi 36,10 TL, 3+1 bilen 7.847 kişi 14,40 TL, 3 bilen 72.954 4,30 TL, 2+1 bilen 70.660 kişi 4,45 TL, 1+1 kişi 2,70 TL kazanmış oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kupanlardankupanlardan biri İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden, diğeri ise Kırşehir Merkez ilçesinden yatırıldı.

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9 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Ocak 2019 tarihli şans topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar; 07,15,19,32,33+07

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN VE NASIL ALINILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.